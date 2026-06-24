ドジャースのカイル・タッカー外野手（２９）が、２３日（日本時間２４日）の敵地ツインズ戦を欠場したことで、休養を巡る議論が過熱している。タッカーは２２日（同２３日）の敵地ツインズ戦で２回に四球で出塁してエドマンの右前打で二塁に進んだが、異変を訴えた。ベンチは代走コールを送った。球団は「腰のけいれん」と発表した。地元紙「カリフォルニア•ポスト」のディラン・ヘルナンデス記者は２３日に「ドジャー