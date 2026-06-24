フランスギャロ理事会は２２日日の会合で、ギヨーム・ド・サン＝セーヌ会長の提案に基づき、凱旋門賞へのセン馬の出走を認める案を圧倒的多数で承認した。出走資格のある馬の範囲を拡大することで、イベントの魅力を高めることを目的としている。この提案は、欧州パターン委員会による承認が必要であり、同委員会は２０２７年第１四半期に審査する予定で、早ければ来年の凱旋門賞からセン馬の出走が可能となる。セン馬では、