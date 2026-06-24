◆米大リーグロッキーズ２―５レッドソックス（２３日、コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）レッドソックスの吉田正尚外野手（３２）が敵地のロッキーズ戦で２試合ぶりに先発を外れ、チームが５―２で快勝したこともあって最後まで出番なし。最近１７試合で８度目の欠場となった。吉田は５月２４日のツインズ戦で今季初アーチを放ったが、その後も調子が上がっていない。先発時での好打を続けて常時出場につなげたい。