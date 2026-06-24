大雨による交通への影響や被害の情報です。 九州新幹線は、雨の影響で鹿児島中央と熊本の間で運転を見合わせていましたが、午前10時に運転を再開しました。 JR在来線は、▼鹿児島本線の川内と鹿児島、▼日豊本線の鹿児島と西都城、▼吉都線の全線で運転を見合わせています。 道路の情報 道路の情報です。 南九州西回り自動車道は、薩摩川内水引インターと薩摩川内都インターの間で、道路わきの斜面が崩れ、通