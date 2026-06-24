気象庁は、薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。1時間に100ミリを超える猛烈な雨が観測されています。 (記者)「大粒の雨が地面を叩きつけています」 午前8時48分に薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表 停滞する梅雨前線の影響で、県内には発達した雨雲がかかり続け、気象庁は午前8時48分に薩摩地方に線状降水帯が発生したと発表しました。 これまでに、薩摩川内市で1時間に108ミリ、いちき串木野市で103ミリの