世界で活躍するグローバルグループ「&TEAM」から、料理好きなTAKIさんと、食べること（特に白米）が大好きなJOさんが、韓国料理に挑戦！ 料理家・コウケンテツさんから、お肉のうまみが春雨にしみ込んでご飯がどんどんすすむ、チャプチェを教わりました。TAKIさん「料理好きになったきっかけはKくん」Q. TAKIさんは料理を作るのが好きとお聞きしましたが、きっかけは何ですか？TAKIさん&TEAMは合宿生活をしているのです