「マイカタちゃいます、ひらかたです。」のキャッチフレーズがとても印象的な、枚方市。その玄関口で京阪電車の一大中間拠点でもある『枚方市』駅とその周辺が、近年大きく変貌を遂げているんです。早速、リポートします。枚方市はもともと淀川舟運（三十石船）の寄港地であり、東海道の宿場町としても大きく栄えた街。また1960〜70年代には香里団地を造成し、京阪の利用客も急激に増えていきました。大阪と京都のほぼ真ん中に位