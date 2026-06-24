東京午前のドル円は１６１円半ばで小動き。週明けに１６２円付近が抵抗となって押し戻されてからは動意が乏しくなっている。米利上げ観測を背景にドルインデックスは上値を伸ばしている一方、日本政府の円買い・ドル売り介入が警戒されるなかで、ドル円に目立った動きは見られない。 ユーロ円は１８３円後半、ポンド円は２１３円前半、豪ドル円は１１１円半ばで推移し、前日の安値圏でもみ合い。上値追いを続けて