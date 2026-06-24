ドル高・円高、韓国株急反落で市場心理悪化、マイクロン決算警戒 韓国株が急反落しており市場心理が悪化、リスク回避で円とドルが上昇している。豪ドルの下げがきつく、対ドルで4月上旬以来の安値をつけている。豪ドル円は4月末以来の安値。ユーロドルはきのうの安値を割り込み約1年ぶり安値。ドル買い・円買いでドル円は161.50円台でもみ合い。 ブロードコム再来を警戒してマイクロン決算を前にアジア市場でハ