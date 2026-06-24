秋田朝日放送 県酒造組合などが、蔵出しそのままの味や香りが楽しめる「蔵出し真空酒」の取り組みを行っています。 「蔵出し真空酒」はＩＴ関連企業の「ぷらっとホーム」や県酒造組合など３社で行っていて、22日に県庁を訪れ鈴木知事に取り組みを報告しました。酒蔵で造られた日本酒を真空容器に充填し専用のサーバーで注ぐことで、新鮮な日本酒が楽しめます。 【ぷらっとホーム 鈴木友康社長