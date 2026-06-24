Koyo(Universal Fit) e☆イヤホンは、Jomo AudioブランドのトライブリッドIEM「Koyo(Universal Fit)」と、Panther AudioブランドのハイブリッドIEM「LUMINIS DH4(Universal Fit)」を6月26日より、e☆イヤホン各店および各オンラインストアにて発売する。価格はKoyoが185,000円、LUMINIS DH4が99,000円。 展示は6月24日より開始し、Koyoは秋葉原店と大阪日本橋本店、LUMINIS DH4は秋葉原店、大阪日本橋本店、名古屋大須店で