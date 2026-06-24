Aぇ! groupの最新シングル「でこぼこライフ」が、24日発表の最新「オリコン週間合算シングルランキング」において、自身通算4作目の1位を獲得した。【動画】Aぇ! group「でこぼこライフ」MV週間ポイントは、前作「Chameleon」（2025年6月30日付、456,217PT）を上回る49.5万PT（495,373PT）。「週間30万PT超え作品数」を自身通算4作とした。本作は、最新の6月29日付「オリコン週間シングルランキング」でも1位に初登場。加え