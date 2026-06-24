けさ（24日）、茨城県守谷市の交差点で歩行者が車にはねられ、足などに大けがをしました。車は現場から逃走していて、警察はひき逃げ事件として捜査しています。きょう午前5時ごろ、守谷市けやき台の国道の交差点で「乗用車と歩行者の接触事故」と通行人から119番通報がありました。警察によりますと、40歳くらいの女性が足にけがをしていて病院に運ばれたということですが、搬送された時に意識はあったということです。警察は目撃