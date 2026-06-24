◇インターリーグドジャース12―3ツインズ（2026年6月23日ミネアポリス）ドジャースは23日（日本時間24日）、敵地でツインズに大勝し、連勝で貯金を今季最多タイの22とした。「1番・DH」で出場した大谷翔平投手（31）は3打数無安打で4試合ぶりのノーヒットに終わったが、決勝犠飛を放って勝利に貢献。9回の打席で代打を送られ、途中交代した。デーブ・ロバーツ監督（54）は試合後の会見で、24日（同25日）に先発する大谷に