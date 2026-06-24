今回は、夫の不倫相手に見下された女性のエピソードを紹介します。夫に会いに、会社に行くと…「私の父は社長で、私は父の会社で働いています。2年前、年下の社員と結婚しましたが、夫は多忙で帰ってこず、結婚後一緒に暮らしたのはほんのわずかです。ちなみに夫は父の跡を継ぎ、次期社長になる予定です。そんなある日のこと、普段在宅勤務の私ですが、夫に内緒で出社し、夫に会いに行ったんです。すると、夫がいるはずの社長秘書