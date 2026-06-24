【57本目2】 6月24日 公開 57本目2「高城 英美里 その後…II」を読む 【拡大画像へ】 講談社は6月24日、チンジャオ娘氏と野上たま氏によるマンガ「人妻の唇は缶チューハイの味がして」の57本目2「高城 英美里 その後…II」をヤンマガWebにて公開した。 57本目2では、エミリがクルーザーから転落し、島まで泳ぐことに。なんとかたどり着いた2人だが、頼みの綱だったコテ&