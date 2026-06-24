2025年、テレビ朝日の7月期水曜よる9時枠で放送された、大森南朋×相葉雅紀×松下奈緒の豪華トリプル主演による『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜』。この夏、『大追跡〜警視庁SSBC強行犯係〜Season2』として待望の“第2幕”が始動する同作では、伊藤淳史、光石研、遠藤憲一、佐藤浩市らメインキャスト陣が続投することがすでに発表されている。このたび、安定のレギュラーキャスト陣の続投に加え、フレッシュな新メンバーの出演が決