【第11話2】 6月24日 公開 第11話2を読む 【拡大画像へ】 秋田書店は6月24日、真顔逸華氏によるマンガ「デカいうさぎに懐かれた!?」第11話2をチャンピオンクロスにて公開した。 第11話2では、ハジメがウサギの身体を拭いてあげる。その最中、自身の魅力に自信がないといううさぎに対し、ハジメは素直に「可愛い」と伝える。 チャンピオンクロス「デカいうさぎに懐かれた!?」のペӦ