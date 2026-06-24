6月24日、シーホース三河は、琉球ゴールデンキングスから自由交渉選手リストに公示されていた平良彰吾と、2026－27シーズンの選手契約に合意したことを発表した。新天地でも琉球時代と同じ背番号「47」を着用する。 千葉県出身で現在29歳の平良は、170センチ72キロのポイントガード。市立船橋高校から拓殖大学へ進学し、2020年にライジングゼファー福岡の特別指定選手としてBリ