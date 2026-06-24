★人気テーマ・ベスト１０ １フィジカルＡＩ ２半導体 ３データセンター ４半導体製造装置 ５人工知能 ６量子コンピューター ７宇宙開発関連 ８半導体部材・部品 ９蓄電池 １０サーバー冷却 みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「化学」が１７位となっている。 日経平均株価が高値圏で推移するなか、その牽引役とな