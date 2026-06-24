ＮＳグループが大幅反発している。２３日の取引終了後に自社株買いを実施すると発表したことが好感されている。上限を８１万株（自己株式を除く発行済み株数の１．６６％）、または１５億円としており、取得期間は７月１日から８月３１日まで。資本効率の改善及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）制度において交付される株式に充当するためとしている。 出所：MINKABU PRESS