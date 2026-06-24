V・ファーレン長崎は24日、GK原田岳(28)がカターレ富山へ完全移籍し、DF佐々木奈琉(22)は福島ユナイテッドFCへ育成型期限付き移籍することを発表した。原田は今季富山へ期限付き移籍し、J2・J3百年構想リーグで6試合に出場した。「長崎で過ごした時間は、忘れることのない人生の財産となりました。これまで温かく支えてくださったファン・サポーターの皆様、一緒に戦ったチームメイト、スタッフ、そしてクラブ関係者の皆様には