セレッソ大阪は24日、セレッソ大阪U-18DFエゼモクェ・チメヅェ海(2年)と2026-27シーズンよりプロ契約を締結すると発表した。エゼモクェはセレッソ大阪西U-15からC大阪U-18に昇格。トップチームデビューはしていないものの昨季のJ1と天皇杯や今季のJ1百年構想リーグでベンチ入りを経験している。世代別日本代表の常連として今年のAFC U17アジアカップでは優勝を果たした。以下、クラブ発表のプロフィールとコメント●DFエゼモ