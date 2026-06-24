川崎フロンターレは24日、FWエリソン(27)がジェフユナイテッド千葉へ完全移籍することを発表した。エリソンは2024年に川崎フロンターレに加入。公式戦通算91試合34得点を記録した。J1百年構想リーグではチームトップの7ゴールを決めていた。クラブを通じて「いつも応援してくれてありがとうございました。フロンターレサポーターの皆さんへの感謝は、これからもずっと忘れません」とコメントしている。千葉を通じては以下の