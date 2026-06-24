水戸ホーリーホックは24日、DFダニーロ(29)がジュビロ磐田へ完全移籍することを発表した。ダニーロはFC今治から今季水戸に加入し、J1百年構想リーグで14試合1得点を記録した。磐田を通じて「日本サッカー界において長い伝統と歴史を持つこのクラブのユニフォームに袖を通せることは、選手として大きな喜びであり、誇りです。同時に、このクラブの一員として戦う責任の重さは十分に理解しているつもりです。チームのJ1昇格に貢