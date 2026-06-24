ソニーは、「Cinema Line サマーキャッシュバックキャンペーン2026」を6月26日（金）から開始する。購入対象期間は8月3日（月）まで。 対象となるのはFX3、FX2、FX30。キャッシュバック額はいずれも3万円。また対象レンズとの同時購入でキャッシュバック額がアップするキャンペーンも実施する。 例として、「FX3」と「FE 24-105mm F4 G OSS」「FE 70-200mm F2.8 GM OSS II」を同時に組み合わせた