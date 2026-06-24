北山宏光が6月22日の『ぽかぽか』（フジテレビ系）に出演。放送後、北山と松田元太（Travis Japan）のコラボダンス動画が公開され、ファンの注目を集めている。 【写真＆動画】松田元太＆北山宏光のコラボダンス／北山宏光『ぽかぽか』オフショット／北山宏光の幅広い交友関係 ■松田元太＆北山宏光がコラボダンス披露 北山の公式SNSでは北山宏光（Hiromitsu Kitayama）の楽曲「ICY」に、Travis Japanの公式SNSではTravis Ja