【その他の画像・動画等を元記事で観る】 STARGLOWのKANONが、6月24日発売の『anan』2501号「魅せるカラダCLOSE UP」に登場。20歳を迎えたKANONが、これまで見せたことのない大胆なビジュアルであらたな魅力を披露している。 ■「息ができないし、直視もできない」「世界全人類にこのKANONを見てほしい」と大反響！ 発売に寄せて、STARGLOW公式SNSでは誌面に掲載されているビジュアルを一部公開。 公開されたカットでは、