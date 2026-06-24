¡ÚÆ°²è¡ÛBTS J-HOPE¤¬¥Ñ¥ê¤Ç¾åµé¼Ô¥³ー¥Ç¥£¥Íー¥ÈÈäÏª¡ª¥³¥ó¡¦¥æ¤ÈÃÌ¾Ð①～④ BTS¤ÎJ-HOPE¡Ê¥¸¥§¥¤¥Ûー¥×¡Ë¤¬¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¦¥Ñ¥ê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿LOUIS VUITTON¡Ê¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¡Ë2027½Õ²Æ¥á¥ó¥º¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥·¥çー¤Ë»²²Ã¡£¥Ñ¥¤¥½¥óÊÁ¥Í¥¯¥¿¥¤¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÎÁõ¤¤¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¡£ ¢£BTS J-HOPE¤¬ñ¥ÁÖ¤È¥ë¥¤¡¦¥ô¥£¥È¥ó¥·¥çー¤ØÅÐ¾ì J-HOPE¤Ï¥°¥ìー¤Î¥¹¥È¥é¥¤¥×ÊÁ¥À¥Ö¥ë¥¹ー¥Ä