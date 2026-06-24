【その他の画像・動画等を元記事で観る】 MAZZELのNAOYAが『CanCam』8月号（6月23日発売）で、最高に幸せそうな“もぐもぐ顔”を披露している。 ■「アフタヌーンティーでゆっくりするのが好き」（NAOYA） 夢中で食べる男子って、どうしてこんなにかわいいの!?毎回ゲストに大好物を食べてもらい、もぐもぐ顔を楽しむ『CanCam』の人気連載「今日はキミと、もぐもぐ記念日」。8月号のゲストは、MAZZELのNAOYA。