【写真＆動画】ラウール『The Fashion Post』のオープニングムービー／『The Fashion Post』メインビジュアル＆場面写真／番組に対するラウールのコメント 日本テレビの公式SNSで、ファッション特番『The Fashion Post』のオープニングムービーが先行公開された。 ■ラウールが爽やかなブルーシャツコーデで街中を歩く 公開された映像では、ラウー