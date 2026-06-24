9年前、神戸市長田区で暴力団組員を射殺したとして指名手配されていた暴力団組員の男が逮捕された事件で、警察はほかにも数人が関わっているとみて捜査しています。 【写真を見る】神戸の暴力団組員射殺事件任侠山口組（当時）のボディーガード殺害疑いで指名手配されていた暴力団組員の男が逮捕・送検他にも数人が関与か 23日、殺人などの疑いで逮捕された当時・神戸山口組系だった暴力団組員の菱川龍己容疑者