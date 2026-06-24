テレ東系列にて2025年10⽉～2026年3⽉の朝に放送していた「SEALOOK」。地球の果ての氷河の上でゆったりと過ごす、似ているけどそれぞれ違う個性を持つアザラシたち。彼らの⽇常を描き話題となった本作の2nd seasonの放送が決定した。 「SEALOOK」は、YouTubeの累計チャンネル登録者数2億8000万⼈を超える「ピンキッツ」のほか「ベイビーシャーク」などで世界的に知られているグロ&#