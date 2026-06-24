7人組グループ・なにわ男子の最新アルバム『ND5』（エヌディーファイブ／「5」は「D」の右斜め上＝5乗）が、24日発表の最新「オリコン週間合算アルバムランキング」において、自身通算5作目の1位を獲得した。【動画】なにわ男子、アルバムリード曲「Celebrate」MVなお同作は、同日付の最新「オリコン週間アルバムランキング」でも1位を獲得。今回でオリコン週間音楽ランキング2冠を達成した。週間ポイントは41.3万PT（412,67