梅雨前線に向かって暖かく湿った空気が流れ込んだ影響で、九州では２４日、各地で非常に激しい雨に見舞われた。鹿児島県では大雨をもたらす「線状降水帯」が発生。同県や宮崎県、長崎県でレベル４の「危険警報」が発表され、土砂崩れなどの被害も出た。前線は２５日にかけて九州付近に停滞する見込みで、気象庁は土砂災害などへの警戒を呼びかけている。同庁は２４日午前８時４８分、鹿児島県薩摩地方に線状降水帯が発生したと