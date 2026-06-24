6月22日、兵庫県たつの市の交差点で乗用車で高校生をはねたにもかかわらず、そのまま立ち去ったとして80歳の男が逮捕されました。 【写真を見る】自転車の男子高校生を車ではね…救護せず立ち去ったか80歳男を逮捕高校生は右手首骨折する重傷兵庫・たつの市 ひき逃げなどの疑いで逮捕されたのは、兵庫県姫路市の無職・福島孝容疑者（80）です。 警察によりますと、福島容疑者は22日午後6時過ぎ、兵庫県たつの市の信号のな