きょう未明（24日）、茨城県坂東市の住宅に複数の男が押し入り、住人の男性をバールのようなもので殴ったうえ、現金や車を奪って逃走しました。警察は強盗傷害事件として捜査しています。警察によりますと、きょう午前1時50分ごろ、坂東市の住宅で、スリランカ国籍の住人の男性（54）が就寝中に物音に気づき、様子を見に行ったところ、押し入ってきた複数の男と鉢合わせになり、バールのようなもので殴られました。男らは、現金が