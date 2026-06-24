米大リーグは２３日（日本時間２４日）、各地で行われ、ドジャースの大谷翔平は敵地でのツインズ戦に１番指名打者で先発出場。勝ち越し犠飛を放ったが、３打数無安打１打点、１四球２三振だった。チームは１２−３で大勝した。雨のため約３０分遅れで始まった初回先頭、大谷の第１打席は３−２から外角低めのスライダーを見極めて四球。続くパヘスも四球で一、二塁となり二死後、エドマンの中前適時打で、大谷が先制のホーム