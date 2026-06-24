お笑いタレントのやす子（27）が22日、Xを更新。喜びの報告にファンから祝福の声が寄せられている。【映像】やす子の本名やびっしりと書き込まれたノート（複数カット）これまでに、飼い猫と自宅でリラックスしている様子や、「パッと見で分からなかった」「てっきりアイドルかと…」などの反響が寄せられた“激変”ショットなどをXに投稿してきたやす子。1日最大6時間の猛勉強で資格取得6月22日の投稿では、「防災士の資格