横浜市の駅の女性用トイレに侵入したとして最高裁判所の事務官の男が逮捕されました。盗撮目的だったとみられています。逮捕されたのは、最高裁判所経理局の事務官・藤井敦史容疑者（42）です。藤井容疑者は今年1月の夜、横浜市のみなとみらい線・新高島駅の改札内にある女性用トイレに侵入した疑いがもたれています。警察によりますと、藤井容疑者が女性用トイレに入っていく様子を目撃した女性が後をついていったところ、個室の