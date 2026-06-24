アメリカとイランによる戦闘終結に向けた覚書の締結を受けて、IMO＝国際海事機関のドミンゲス事務局長は23日、ホルムズ海峡周辺に依然として取り残されている1万1000人を超える船員を避難させる計画を開始するとの声明を発表しました。イランやオマーン、その他の周辺諸国やアメリカおよび海運業界と緊密に連携して実施されるとしています。すでに、必要な安全を確保し安全な航行のための条件を徹底的に確認したということで、船員