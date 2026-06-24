東海地方、きょうは夜にかけて雨雲が広がるでしょう。 【画像】列島直撃か “ダブル台風” 7号･8号の進路 雨･風シミュレーション 雨はいつどこで降る？ 正午前の名古屋市内は、すっきりしない空模様が続いています。この時間の気温は24.5℃です。 きょうの午後は、三重県から次第に雨雲が広がり、夜は各地で雨が降るでしょう。三重県南部では、夜遅く急な激しい雨に注意が必要です。最高気温は、愛知県や岐阜県で27℃前後