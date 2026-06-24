フランス・サッカー連盟は２３日、Ｗ杯に臨んでいる同国代表のデシャン監督が、実母の死去を受け、葬儀に参列するために一時帰国すると発表した。２６日（日本時間２７日）に行われるノルウェーとの１次リーグＩ組最終戦は、ステファン・コーチが指揮を執るという。（米マイアミ平地一紀）