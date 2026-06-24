木原稔官房長官は24日、東シナ海の日本と中国の中間線付近で、中国側が新たにガス田開発のための新たな掘削を始めたとして、外交ルートを通じて厳重に抗議したと明らかにしました。木原長官によると、東シナ海の地理的中間線の西側の海域で、中国側が移動式掘削船を停船し、固定していることが確認されたということです。海上保安庁は、付近を航行する船舶の安全確保のための航行警報を22日に発出し、日本政府は同日、外交ルートを