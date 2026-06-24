【ソウル共同】韓国軍合同参謀本部は24日、北朝鮮との軍事境界線付近で23日夜、北朝鮮兵士1人の身柄を確保したと発表した。聯合ニュースによると、兵士は亡命する意向を示しているという。軍は当時の詳しい状況を調べている。