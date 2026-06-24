2024年8月に乳がんを公表した梅宮アンナさんが６月24日、自身のインスタグラムを更新。胸の切除について心境を綴りました。【写真を見る】【 がんサバイバー 】梅宮アンナさん右胸を切除した体験を吐露「辛い、悲しいってどこかで決めつけられている感じがしました」梅宮さんは、自身の水着姿の画像を添えて「今日は乳がんで右胸を切除をする際に私が体験した感想と、右胸がなくても水着を着る私についてお話をしますね」と投稿