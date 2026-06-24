SNSで「借金の相談に乗ります」などと投稿し、相談した人からクレジットカードを預かってギフトカードなどあわせておよそ200万円分をだましとったとして男2人が逮捕されました。警視庁によりますと、鈴木雄一郎容疑者と高橋侑吾容疑者は去年、仲間と共謀して他人名義のクレジットカードを使って東京・新宿区の金券ショップなどでビール券などあわせておよそ200万円分をだましとった疑いがもたれています。2人はSNSに「借金の相談に