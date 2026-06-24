読書にまつわる“ある気づき”を綴ったSNSの投稿が話題を集めている。【映像】「全然わからない本」を読む意外な面白さ投稿したのは、んべえ（@nbee711）さん。「読みやすい本ばかり読むのもいいけど、たまに『全然わからない本』を読むと、自分の頭の限界が見えて面白い」と、Xに投稿した。難しい本を読むと「自己理解につながる」!?投稿を見た人からは「その感じわかる!!」「『世界は広いな…』ってワクワクしますよね」「