ロックバンド、サカナクションのボーカル・ギター山口一郎（45）が23日深夜放送のニッポン放送「サカナクション山口一郎のオールナイトニッポン」（火曜深夜1時）に生出演。9月から始まる3都市10公演のツアー「SAKANAQUARIUM 2026透明」のチケット状況について言及した。「9月からツアーが始まるんですよ。そのツアーがチケット、ソールドアウトしそうなの。すごい人気で。大変。Xではチケット取れないからファン辞めます、みた