近頃、SNSやYouTubeなどで話題のリンゴ酢。健康や美容を意識して飲んでいるという声もあり、「気になっているけれど、酸っぱそう」「毎日続けられるのかな」と感じている人もいるのではないでしょうか。今回は、ミツカンの「無ろ過純リンゴ酢」を実際に試してみました。○「無ろ過純リンゴ酢」って何? 普通のリンゴ酢との違い最近SNSやYouTubeでよく見かけるようになった「リンゴ酢」。私も健康や美容を意識して飲んだことがありま